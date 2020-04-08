Скрипник признался, сколько понадобится времени для подготовки игроков к возобновлению сезона

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился мыслями относительно возобновления чемпионата.

"Хочется же выигрывать и хорошо играть. Но будет определенный дискомфорт. Для этого надо время, мини-сбор, интенсивные тренировки с мячами, техника.

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Оно все не пропадает, в мышцах есть память. Но для этого надо хотя бы 2–3 недели тренировок до начала матчей", – сказал Скрипник в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, после 23 туров Заря в чемпионате Украины занимает второе место, набрав 46 очков. Ей в спину, с таким же количеством баллов, дышит киевское Динамо.

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