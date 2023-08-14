"После завершения матча случилась неприятная ситуация. Перед самым началом пресс-конференции началась воздушная тревога, из-за чего общение с прессой официально отменили.

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Журналисты не смогли задать вопросы тренерам, поэтому некоторые решили дождаться Виктора Скрипника и спросить его о матче. Однако Скрипник в несколько резковатой форме отказался давать комментарий, отметив, что у него нет ответа на вопрос: "Что происходит с командой?".

Перед этим у него состоялся разговор с руководителями Ворсклы, и очевидно, он был не очень приятным. Именно этим, возможно, и была вызвана раздраженность тренера и его нежелание общаться с представителями прессы. Конечно, это было не очень приятно, потому что Скрипник большинство своей карьеры провел в Европе, а там принято уважать прессу и выходить на общение даже несмотря на поражение. Оставим этот факт на совести тренера", – сообщает Ворскла. Inside в социальной сети Facebook.

Напомним, полтавчане на старте сезона потерпели два поражения подряд в чемпионате Украины и вылетели из еврокубков, уступив по сумме двух матчей грузинской Диле.

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