Скрипник похвалил игроков Зари за камбэк в матче с Динамо

Главный тренер Зари Виктор Скрипник остался доволен матчем 6-го тура УПЛ против Динамо (2:2).

"Когда проигрываешь 2:0 и завершаешь поединок со счетом 2:2, то можно сказать, что это счастье. Но в конце было в какой-то степени разочарование. Мы играли на победу.

Заря – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Второй тайм можно занести нам в актив. Особенно, учитывая то, что два дня назад мы такую ​​же игру выдали против другой топ-команды. Могу поздравить своих ребят. И скажу смело: я горд, что тренирую Зарю.

Большой респект зрителям, которые активно поддерживали команду. Это комплимент нашим ребятам, которые все отдают на поле. Играют и не боятся. Начинает выходить то, что мы хотим видеть.

Сегодня мы не просто бежали, а играли в футбол. Настроить ребят было не трудно, ведь все знали, что мы играли против нашего гранда. Хотелось показать тоже приличный футбол. Важно, что ребята в себя поверили. В то, что мы можем. Во втором тайме играла одна команда в черных футболках. Мы шли вперед, были ближе к третьему мячу", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

После 6-ти туров Динамо находится на 5-й строчке УПЛ, Заря – третья.