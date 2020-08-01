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Скрипник подтвердил свой интерес к Жерсону Родригесу – тренера Зари не беспокоят скандалы форварда в Динамо

1 августа 22:42 - Читати українською
Скрипник подтвердил свой интерес к Жерсону Родригесу – тренера Зари не беспокоят скандалы форварда в Динамо
Виктор Скрипник / Сайт Зари

Наставник Зари Виктор Скрипник готов возродить карьеру легионера Динамо Жерсона Родригеса.

"Это правда, что мне импонирует Жерсон. Хороший игрок, но к нему нужно иметь подход. Я не бросаю камень в огород Динамо или их тренеров. За какие-то качества его все же купили, и эти качества в нем я разглядел.

Жерсон Родригес вернулся в Киев после полугода выступлений в Турции

Он достаточно хороший и качественный футболист. То, что у него творится в бытовой сфере, в голове или еще что-то – это нужно было или раньше узнавать, или... Его же купили, он же умеет, он же делает, значит к нему нужен хороший подход. Я его вижу на позиции одного из двух нападающих", – признался Скрипник в интервью ТаТоТаке.

Напомним, год назад Динамо заплатило за Жерсона 2 млн евро. Люксембуржец отличился лишь скандалами, поэтому зимой отправился в аренду в Анкарагюджю – 11 матчей, 6 голов и 2 ассиста в Турции.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Виктор Виктор Скрипник Жерсон Жерсон Родригес
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