"Кочергин? Все очень просто – он играет в дубле. Кроме него у нас много игроков, играющих первую скрипку в составе. Мы сейчас смотрим на нынешний состав игроков и от этого отталкиваемся", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Заря перевела Кочергина в дубль – лидеры луганчан не хотят оставаться в команде без Скрипника

Кочергин отказывается продолжать соглашение с луганским клубом и желает сменить клубную прописку. Контракт Владислава с Зарей завершается летом 2022 года.

К слову, Кочергин провел 14 поединков в составе луганского клуба в нынешнем сезоне, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Заря разгромила Металлист 1925 благодаря феерии Гладкого – луганчане забили 6 голов и поднялись на третью позицию в УПЛ