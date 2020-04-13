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Скрипник поделился впечатлениями от общения с Гвардиолой – специалисты были соперниками в Бундеслиге

19:48 14 Читати українською
Скрипник поделился впечатлениями от общения с Гвардиолой – специалисты были соперниками в Бундеслиге
Гвардиола и Скрипник / Bild

Главный тренер Зари Виктор Скрипник вспомнил свою встречу с Гвардиолой во времена работы с бременским Вердером.

"Есть книги о Гвардиоле, которые отражают его философию. Например, испанского автора Марти Перарнау и одного из немецких писателей. Был период, когда Пеп в течение трех лет возглавлял Баварию. Когда я тренировал Вердер, мы с ним познакомились.

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Интересно было сравнить Гвардиолу в общении и почитать, что пишут о нем в книгах. Пеп – большой фанат футбола. Идеи, которые он воплощал в жизнь на футбольном поле, стали для нас в Германии настоящим лучиком света. Я знаю Гвардиолу, мы общались и пересекались, а прочитав книгу о нем, сошлись все пазлы. Опять вернулся в то время, погрузился в воспоминания.

Для себя почерпнул, как он готовится к играм, просматривает матчи, у него есть специальные люди, которые отвечают за материал, который ему нужен. Это наглядно показывает работу тренера и еще раз подчеркивает, что он не друзей набирает в свою команду, а настоящих специалистов. Этот профессионализм просматривается у Гвардиолы во всем", – подытожил Скрипник в комментарии Footboom.

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Заря Заря Вердер Вердер Германия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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