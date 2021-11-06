"Надеемся, что Никита Шевченко присоединится к нам в Турции. Еще пару недель нужно для восстановления Егора Назарины, равно как и для Влада Кабаева.

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Буквально перед игрой с ЦСКА София Александр Гладкий повредил мышцы, а Артем Громов заболел. У нас сейчас такая позиция, что негатива больше позитива, но мы стараемся из минимума сделать максимум", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, после 13-ти туров луганчане в турнирной таблице УПЛ идут третьими, набрав 26 очков. Очередным соперником команды Скрипника уже в воскресенье, 7 ноября, станет Верес. Начало встречи в 17.00.

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