"Мы собираемся в Запорожье 5-го января. Знаю, что ребята самостоятельно тренируются, некоторые игроки приезжают на базу. Думаю, что трех недель отпуска будет достаточно для качественного отдыха.

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7 января вылетаем в Турцию, где и проведем два сбора. Между сборами будут выходные – к ребятам в эти дни смогут приехать жены и девушки. Спарринги на первом этапе будут 12, 17, 20 и 25 января. Соперниками будут преимущественно болгарские, сербские и словенские клубы", – сказал Скрипник в комментарии изданию Sportarena.

Напомним, на зимнюю паузу луганчане ушли на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 очков.

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