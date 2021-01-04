Скрипник озвучил планы Зари во время зимней паузы
Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник признался, представителями каких стран станут спарринг-партнеры "мужиков" на первом зимнем сборе.
"Мы собираемся в Запорожье 5-го января. Знаю, что ребята самостоятельно тренируются, некоторые игроки приезжают на базу. Думаю, что трех недель отпуска будет достаточно для качественного отдыха.
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7 января вылетаем в Турцию, где и проведем два сбора. Между сборами будут выходные – к ребятам в эти дни смогут приехать жены и девушки. Спарринги на первом этапе будут 12, 17, 20 и 25 января. Соперниками будут преимущественно болгарские, сербские и словенские клубы", – сказал Скрипник в комментарии изданию Sportarena.
Напомним, на зимнюю паузу луганчане ушли на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 очков.
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