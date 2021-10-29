"Мы провели игру с Рухом в чемпионате прежде. Знали, как сложно играть против этого соперника. Знали и то, что Кубок – турнир другой и все может случиться. В прошлом году мы были в финале и снова хотим этот путь пройти. Атмосфера на стадионе Скиф? Мне очень нравится этот стадион. Он очень уютный. Хотя очень импонирует и Арена Львов. Это огромный европейский стадион.

Рух – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча

Я говорил, что Рух – домашняя команда. Хочет проявить себя перед болельщиками. Мы переживали и сконцентрировались на стандартах, потому что каждый момент был очень ответственным. Понимали, что нужно выходить вперед, чтобы соперник открывался. Что и получилось", – отметил Скрипник в комментарии официальном сайте Зари.

Напомним, Заря дожала Рух в овертайме 1/8 финала Кубка Украины благодаря дублю Шахаба после завершения основного времени.

Заря благодаря дублю Шахаба одолела Рух и стала шестым четвертьфиналистом Кубка Украины