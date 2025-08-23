– Какое-то дежавю, какая игра была у нас с Кривбассом. Множество моментов, не можем забить, 2-3 момента у соперника, который их сразу реализовывает.

По этому поводу я хочу поздравить Черноморец с победой. Нам есть над чем работать. Постараемся как можно быстрее забыть эту игру и готовиться дальше.

Скрипник – об игре с Кривбассом: "Инфарктная. Для зрителей интересно, эмоции"

– То есть вы считаете, что счет сегодня не по игре?

– По игре. Ты хотел, чтобы я что-то другое сказал?

– По вашему мнению?

– Я же сказал: множество моментов, мы не забили. Соперник – молодцы, забили и выиграли.

– Показалось, что когда ваша команда уже в завершающей стадии была очень близка к тому, чтобы распорядиться мячом и отправить его в ворота, то не всегда правильно последний пас был, или брак в передачах, или поспешность. Возможно, это какая-то безответственность или отсутствие концентрации. Возможно, вы знаете ответ на этот вопрос?

– Если бы я знал, мы так бы не делали. И когда парень в пустые ворота не забивает – это не то, что он там что-то не то сделал. Это такой случай, к сожалению, случилось это с нами. Вот и все.

– Как сегодня можете оценить готовность Романа Вантуха и Деяна Попары? Они пропустили первые три тура УПЛ, а сейчас вышли со старта. Насколько они готовы к следующим матчам чемпионата?

– Мы планировали, что они сыграют где-то 60 минут. И Попара, и Вантух почти месяц не тренировались, они были травмированы. Сегодня мы решили, чтобы они играли. Я очень доволен тем, как они сыграли. То, что не хватает – только через такие игры ты должен улучшать свои кондиции, – сказал Скрипник на пресс-конференции.

