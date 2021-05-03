"Все, конечно, рады победе. Когда чемпионат выходит на финишную прямую, то любая игра – это сверхусилия, поскольку, каким бы ты ни был фаворитом на бумаге, все надо доказывать на поле. Команды, которые играют против нас, решают свои задачи, поэтому всегда надо переломить, искать, терпеть, что мы сегодня и делали.

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Мы довольны итоговым результатом, который позволяет нам с оптимизмом смотреть в турнирную таблицу. Перед этим Минай обыграл Десну и с Колосом сыграл 0:0, где мы проиграли. Добротная команда, может им где-то не повезло или еще что. Мы смотрим на себя и рады победе. До игры понимали, что победа легкой не будет, знали, что нас ждет.

Хочется, чтобы к 20-й минуте было много мячей и можно было сидеть спокойно. Такие матчи тоже встречаются, но хочется, чтобы мы играли еще лучше. Мы наигрываем, хотим иногда сыграть проще, но думаю, мы заслуженно победили, пусть и без яркой игры. Но это конец чемпионата, нужен результат", – сказал Скрипник в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

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