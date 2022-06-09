Украинский тренер Виктор Скрипник после работы в Заре сменил клубную прописку. Теперь он будет возглавлять полтавчан.

Ворскла договорилась с 52-летним специалистом о сотрудничестве, сообщает пресс-служба "бело-зеленых" . Стороны буквально только что согласовали последние детали трудового соглашения.

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Скрипник приступит к работе во главе Ворсклы уже 1 июля, на мостике он заменит Юрия Максимова. Детали контракта специалиста, сделавшего себе имя в немецком Вердере как игрок и тренер, клуб не раскрывает. Перед Виктором стоит задача бороться за самые высокие места в УПЛ.

Напомним, сейчас у опытного коуча есть соглашение с Зарей, но оно истекает 30 июня. Луганцев Виктор Скрипник возглавлял последние три года. Сезон 2021/22 его подопечные завершили на 4 строчке и завоевали право играть в квалификации Лиги конференций.

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