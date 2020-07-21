Скрипник оценил свои шансы возглавить Динамо

"Не могу сказать, что я куда-то там иду. У меня есть действующий контракт. А вот эти все вопросы – у меня нет ни одного конкретного предложения. Это единственное, что я могу сказать. Вероятность, что я останусь, очень высока. Если со мной не расторгнут контракт, он будет действовать дальше.

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Вопросы всегда есть. Даже у тех команд, в которых все нормально, всегда есть темы, о чем можно говорить, обсуждать, принимать решения, развиваться дальше. Мы уже договорились с президентом, что я планирую делать. У нас сейчас начинается пауза. Он в разъезде, я поехал. Мы соберемся и поговорим.

Контакты с боссами Динамо? Положа руку на сердце – не было. У меня не было никакого контакта с Игорем и Григорием Михайловичем. Ни с президентами или какие там у них должности. Ни телефонных разговоров.

После матча с Динамо я встретился с Григорием Суркисом, которому сказал: "Я вас поздравляю с заслуженной победой". Он ответил: "Виктор, вы создали такую ​​команду. На свою тройку голов против Динамо наиграли. Уверен, что вы Десне не проиграете и выполните цель, поставленную перед сезоном". Вот это мой с ним разговор. И все. Не было ни слова ни о каких договоренностях.

Что делал, если бы получил предложение Динамо? Могу сказать, что я бы не побоялся. Всегда есть слухи, рассказывают. Там такое давление, нужно быть чемпионом мира, чтобы там тренировать. Я не хочу сравнивать Бундеслигу и это", – поделился Скрипник в программе ТаТоТаке.

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