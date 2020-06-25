Скрипник оценил состояние Зари накануне матча с Шахтером

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал кадровую ситуацию луганского клуба перед поединком против Шахтера.

"Как победа над Десной повлияла на настроение Зари? Любая победа дает положительные эмоции. И эти эмоции максимально концентрируются после хороших игр и качественно выполненной работы. Нами было получено выездная победа против хорошего соперника. Убедительная победа. Она дала нам только хорошее настроение.

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Лично для меня труднее играть против мастеров, многое умеют в футболе и играют по ситуации. Уверен, что наш будущий соперник, мотивированный он или нет, как-нибудь играть не будет. Шахтер выходит на поле, и делает свою работу хорошо. Недаром они досрочно стали чемпионами. Но мы будем смотреть на себя. Нам нужно набирать очки.

Виталий Вернидуб в строю и уже тренируется в общей группе. Жаль, что он нам не поможет из-за перебора карточек. Заури Махарадзе повредил приводящую мышцу. У него серьезный надрыв. Выбыл где-то на 3-4 недели, то есть до конца чемпионата. У Димы Иванисени есть проблема с задней поверхностью бедра, но все идет на улучшение и, надеюсь, в этой игре он нам поможет", – поделился Скрипник в комментарии официальному сайту Зари.

Напомним, матч Шахтер - Заря состоится 27 марта, начало игры в 19:30.

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