"Заново выстраивать команду – это творчество или головная боль? Ты должен танцевать от того, что есть. Ты ведь не можешь сказать, что обиделся. Такие у нас реалии. Мы все хотели, чтобы ушедшие летом ребята продлили контракт, остались и продолжали работать. Костяк остался бы.

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Это нормальная работа. Ты выбираешь из того, что можно взять. Потом начинаешь с ними работать. За это я получаю деньги у Зари, и считаюсь тренером. Это моя работа, и я стараюсь ее делать профессионально. Почему не смогли сохранить лидеров Зари в прошлом сезоне (Юрченко, Василия, Абу-Ханну, Иванисеню, Цыганикса – прим.)? Очень просто. Были лучшие предложения. У каждого игрока есть агенты. Звонят по 8 агентов в день. Предлагают золотые горы. Финансовая составляющая выходит на первый план", – рассказал Скрипник в интервью Burbuzz.

Напомним, после 17-ти туров Заря занимает в турнирной таблице УПЛ четвертую строчку, имея в своем активе 35 очков. От лидеров первенства – Шахтера и Динамо – его отделяет 9 очков. В Лиге конференций луганчане идут в своей группе третьими, упустив любые шансы на евровесну.

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