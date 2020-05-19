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Скрипник объяснил, почему покинул Вердер

21:27 152 Читати українською
Скрипник объяснил, почему покинул Вердер
Виктор Скрипник (слева) радуется очередному успеху Вердера / Фото из открытых источников

Бывший тренер бременской команды Виктор Скрипник поделился мыслями относительно своего пребывания в немецком клубе.

"На первом месте всегда стоит клуб. Нет ничего важнее. Когда возникают трудности в работе, ты принимаешь решение, что надо отойти в сторону, чтобы этот корабль плыл дальше.

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Я мог пойти тренировать вторую команду Вердера, но это был бы, на мой взгляд, шаг назад. Там не так важен результат, сколько развитие молодых футболистов. Мне казалось, что это может застопорить меня.

У меня ни в коем случае никаких обид, нормальные отношения со всеми действующими лицами клуба. В тот момент не задался старт чемпионата. Методы, которые помогали и спасали раньше уже были неактуальны: полкоманды поменялось, травмы важных игроков (Крузе, Писарро). Но это не отговорки ни в коем случае. Когда я ушел в отставку, Томас Шааф сказал: "Поздравляю, теперь ты настоящий тренер!". Вердер – это большая часть моей жизни, 23 года там пробыл. Там дети живут, учатся. Всегда болею за Вердер", – сказал Скрипник в интервью изданию Sportarena.

Напомним, украинец возглавлял "зелено-белых" с 2014 по 2016 годы.

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