"У нас четвертый год идет война, и никто не хочет ехать в Украину. Чтобы затянуть игрока, нужно иметь какое-то волшебство. Все только выезжают за границу. Если есть возможность, то команде грех не взять хорошего футболиста. Жизнь меняется, и ситуация меняется.

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Мы находимся в таких реалиях, что нужно кланяться в пояс иностранцу, если он к нам едет и хорошо выполняет свою работу. Бывает, они приезжают, пугаются и покидают команду. Человеческий фактор также следует понимать. Слава Богу, нам позволяют играть в футбол и есть люди, которые вкладывают в него деньги. Сейчас команды просто закрываются, и мы их теряем. Поэтому нужно радоваться тому, что есть", – поделился Скрипник в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что этим летом Заря уже усилилась Романом Саленко, Навином Малышем из Динамо на правах аренды и готовит подписание Дмитрия Кремчанина (также из Динамо).

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