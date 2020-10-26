"Самочувствие Абу Ханны? Простудился Йоэль, завтра уже возвращается в основную группу. Дело это было 2-3 дня назад. Вскоре он возвращается основных тренировок. Дебют Аллахьяра? В принципе впечатлил. Хотя это очень хорошо так сразу вливаться в коллектив и с первых матчей показывать результат. Могу поздравить его с такой хорошей игрой.

Заря – Рух – 4:0 – видео голов и обзор матча с двумя удалениями

Жунинью поехал за границу, ему нужно продлить визу. И он обязательно вернется в расположение команды", – приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, луганчане уничтожили Рух (4:0) в матче 7-го тура УПЛ и получили первую домашнюю победу в текущем сезоне.

Рух вдевятером потерпел разгромное поражение от Зари – луганчане одержали первую домашнюю победу в УПЛ