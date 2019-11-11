Скрипник объяснил, какую пользу получит Иванисеня от своего дебютного вызова в сборную Украины

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился мнением относительно хавбека Дмитрия Иванисени, который получил свой первый вызов в сборную Украины.

"Это большой аванс для него. Хотя бы атмосферу сборной почувствовать – это дорогого стоит.

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Мы его поздравили. Но автоматически это не будет повторяться, дальше он должен доказывать, что достоин вызова в сборную Украины", – рассказал Скрипник в комментарии ПроФутбол.

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Напомним, в текущем сезоне Иванисеня провел за Зарю 13 матчей в УПЛ и смог отличиться одним голом. Сейчас луганская команда занимает второе место чемпионата с 28 очками в активе.