Скрипник объяснил, как поражение от Десны может помочь Заре

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал минимальное поражение от Десны (0:1) в матче 22-го тура УПЛ.

"Поздравляю Десну с победой. Так принято говорить. Команда, которая с минимума может сделать максимум, заслуживает уважения. Игра удавалась, но, когда конкуренты играют между собой, матчи всегда непредсказуемы. Много борьбы, напряжения. Хороший матч вышел со стороны обеих команд. Тактика у кого-то сработала, а у кого-то – нет. Еще раз с победой поздравляю соперника.

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Мы расстроены, но рук не опускаем. Все еще впереди. Начинается второй этап чемпионата. Все вопросы еще открыты. Поражения бывают. Будем бороться. Бывают поражения, из которых можно сделать хороший вывод. Будем учиться. Надеемся, что это поражение нас только закалит, и мы станем еще сильнее.

Будковский и Арвеладзе? Каждый игрок выбирает себе место, где ему комфортнее. К тому же, у нас было обоюдное согласие. Желаю им всего наилучшего. Хорошая игра. Оба умеют играть в футбол, и мы это знаем. Мы довольны нашими приобретениями", – цитирует Скрипника пресс-служба Зори.

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