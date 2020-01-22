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Скрипник объяснил, для чего Заря сыграла два матча за день

22 января 20:55 214 Читати українською
Скрипник объяснил, для чего Заря сыграла два матча за день
Виктор Скрипник / фото: ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник подвел итоги двух контрольных поединков, проведенных в течении одного дня.

"Радует то, что мы не получили травм. Сознательно подбирали, чтобы было 2 матча по 90 минут в один день. Ребята хорошо выложились, мы довольны их отношением к делу. На сборах легко не бывает, все это прекрасно понимают. Тренерскому штабу грех жаловаться на отношение к делу.

Заря провела сразу два спарринга за день – луганчане одержали победы в обоих поединках, новичок отметился дебютным голом

Результат не столь важен, хоть мы и выиграли два матча. Но мы больше смотрим на другое. Нам надо вспоминать наши связи, смотреть молодежь, новичков интегрировать, тактику доводить до автоматизма. Работы – непочатый край. Ребята работают с желанием", – поделился Скрипник в комментарии официальному сайту Зари.

Отметим, что луганчане провели спарринг против Нефтчи и Лодзя и одержали две победы – 4:0 и 1:0 соответственно.

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