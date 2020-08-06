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Скрипник не возглавил СК Днепр-1 из-за игроков Зари, – журналист

20:00 - Читати українською
Скрипник не возглавил СК Днепр-1 из-за игроков Зари, – журналист
Виктор Скрипник (слева) / Фото ФК Заря

Журналист ТК Футбол Игорь Бурбас поделился интересным инсайдом из лагеря луганского клуба.

"Скрипника удержали в Заре многому благодаря игрокам. Именно они коллективно обратились к президенту Геллеру с месседжем, что тренером признают только Скрипника и никого другого.

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Это стало определяющим в и без того запутанной истории, где еще до этого преградой стала денежная компенсация", – написал Бурбас в Twitter.

Напомним, по информации СМИ, наставник Зари Виктор Скрипник был близок к подписанию контракта с СК Днепр-1, а на его место должен был прийти экс-тренер Мариуполя Александр Бабич.

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Теги
Заря Заря Евгений Геллер Виктор Виктор Скрипник Игорь Бурбас
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