Скрипник не возглавил СК Днепр-1 из-за игроков Зари, – журналист

"Скрипника удержали в Заре многому благодаря игрокам. Именно они коллективно обратились к президенту Геллеру с месседжем, что тренером признают только Скрипника и никого другого.

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Это стало определяющим в и без того запутанной истории, где еще до этого преградой стала денежная компенсация", – написал Бурбас в Twitter.

Напомним, по информации СМИ, наставник Зари Виктор Скрипник был близок к подписанию контракта с СК Днепр-1, а на его место должен был прийти экс-тренер Мариуполя Александр Бабич.

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