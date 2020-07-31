Скрипник не пойдет путем Луческу – наставник Зари раскрыл планы насчет своей карьеры

"Я в Заре отлично себя чувствую. Но это не значит, что когда-то, где-то... Хотя не собираюсь до 70-ти работать. Так, еще семь-десять лет – это максимум. Потому что тоже это трудно", – поделился 50-летний специалист в интервью ТаТоТаке.

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Напомним, Виктор Скрипник возглавил луганский клуб летом прошлого года, сменив на этом посту Юрия Вернидуба. Под его руководством Заря завоевала "бронзу" УПЛ и квалифицировалась в групповой раунд Лиги Европы.

К слову, тренерскую карьеру Скрипник начинал в системе бременского Вердера, а в 2014 году возглавил главную команду "музыкантов". В 2018-м трудоустроился в латвийской Риге, с которой выиграл тамошний чемпионат и национальный Кубок.

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