"Я очень надеюсь, что удастся избежать потерь. Хотя, когда есть интерес к игрокам Зари, то, значит, здесь не все так плохо. Я верю, что футболисты у нас развиваются. Как тренер, я хочу работать с лучшими исполнителями. Я бы желал, чтобы хотя бы год-два в нашу команду только приходили нужные нам футболисты. У нас есть руководство, они услышат мое мнение, если поднимется какой-то вопрос. Надеюсь, что нынешнюю зиму, как и прошлую, мы проживем без потерь. У нас есть игроки, у которых контракт заканчивается летом, тогда и будем думать.

Заря определила лучшего игрока года

Новые игроки? У нас есть шорт-лист. Мы разговариваем на эту тему. Всегда есть вопросы, которые нужно решать, в том числе и финансовые. Наши возможности небезграничны. Лишь бы кого-то Заря приглашать не будет. Мы очень скрупулезно к этому относимся.

Если я вижу, что футболист хочет выступать за Зарю, принимает наши условия и при этом он лучше тех ребят, которые есть в команде, мне без разницы, на какую позицию приглашать игрока. Но даже если и не удастся кого-то подписать, я сильно не расстроюсь. Мы верим в своих ребят, которые, как показывает практика, с каждым днем становятся сильнее. Конкуренция в Заре на хорошем уровне", – цитирует Скрипника Команда 1.

Заметим, Заря после первого круга украинской Премьер-лиги расположилась на 4 месте, пропустив вперед Десну, Шахтер и Динамо.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ