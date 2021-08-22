"Хотелось доиграть спокойнее. Всегда в футболе так бывает – индивидуальная ошибка, реакция соперника. Затем начинается то, что мы увидели в конце игры.

Голы с дальней дистанции и парад детских ошибок в видеообзоре матча Мариуполь – Заря – 3:4

Мы сами переживаем, как мы пропускаем голы. Это все концентрация. Когда силы на исходе, то получаются такие концовки, как в этой игре. Однако мы выиграли и довольны этим", – сказал Скрипник в комментарии каналам "Футбол".

Напомним, в четверг (26 августа) Заря проведет ответный матч квалификации ЛЕ против Рапида. Первую встречу луганчане проиграли со счетом 0:3.

Заря удержала тяжёлую победу над Мариуполем в феерической перестрелке с семью голами – азовцы едва не отыгрались с 1:4