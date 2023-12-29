"В том положении, которое есть у нас сейчас, мы не можем из 30 игроков, которые есть в команде, попрощаться с 15 и пригласить 15 новых. Хотя, возможно, кто так и делает.

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Однако я хочу со всеми познакомиться. У нас есть вторая часть чемпионата, чтобы решить задачу избежать "валидольных" матчей, а дальше уже решить, какое усиление нужно", – цитирует Скрипника клубная пресс-служба Металлиста 1925.

Напомним, несколько дней назад Виктор Скрипник возглавил харьковский Металлист 1925 , покинув полтавскую Ворсклу. Металлист 1925 пошел зимовать вблизи зоны переходных матчей, но новый владелец готов инвестировать в команду и рассчитывает на борьбу за еврокубки.

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