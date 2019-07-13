Скрипник назвал главное требование к игрокам Зари

Главный тренер Зари Виктор Скрипник подвел итоги летних сборов.

"У нас есть квалифицированные игроки, которые могут хорошо играть по этой схеме. Стараемся заложить им атакующий фундамент. Плюс, устранять те шероховатости, которые образовываются при оборонительных построениях. Это нормальный процесс, который будем стараться улучшать.

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Для меня важно, чтобы игроки понимали, когда владеют мячом, что с ним делать и как грамотно действия завершить, отрабатывать взаимодействие с партнёрами. Большой комплимент ребятам. От игры к игре они старались. Конечно, не всегда всё сразу получится. Но то, что я увидел, в принципе, считаю нормальным. Самое главное, что мы увидели всех в деле в той или иной ситуации.

Общая картина есть и теперь уже будет другое направление. Поработаем со стандартами, скоростно-силовой подготовкой", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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