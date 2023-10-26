"Рискуешь, хочется навалу сделать. Мы попробовали, но оно такое... Непонятно, добавили 3 минуты. Смотришь чемпионат мира – там по 20 минут компенсируют. У нас врачи бегают на поле 5 раз в тайм по 3 минуты.

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Очень тяжелые условия для игры были. Обе команды хотели выиграть, а победила одна. Но не могу сказать своим ребятам сказать что-то плохое. Индивидуальные ошибки, особенно первый гол – тогда, конечно, игра раскрывается, начинаешь реагировать. Мы это и делали, сравняли. А потом через 30 секунд пропускаешь в следующей атаке.

Мне кажется, слишком легко пропускаем. Работаем, чтобы не пропускать. Есть и чем гордиться – СК Днепр-1 четыре матча подряд на ноль играл, а мы им дважды забили. Это не то что достижение, но хороший плюсик для нас, который возьмем с собой.

Старались не закрываться, играть в футбол, мы это и хотим делать. Есть команды, которые, возможно, немного мощнее нас. Но мы довольны нашими молодыми ребятами", – сказал Скрипник в комментарии пресс-службе "зелено-белых".

Напомним, после 11-ти туров Ворскла с 13-ю очками идет в турнирной таблице УПЛ девятой, СК Днепр-1 с 21-м пунктом четвертый и имеет игру в запасе.

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