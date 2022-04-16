Скрипник может возглавить одного из лидеров чемпионата Польши
Известный журналист Михаил Спиваковский поделился инсайдом по поводу будущего Виктора Скрипника.
Главный тренер Зари Виктор Скрипник может возглавить Погонь, сообщает "ТаТоТаке".
Гендир Зари возмущен зарубежными поблажками Динамо и Шахтера, но аргументы не привел
В чемпионате Польши сейчас троевластие: по 56 очков имеют сразу три команды – Лех, Погонь и Ракув. По информации СМИ, наставник щецинского клуба Коста Руньяич может возглавить Легию – действующий чемпион Польши сейчас прозябает в середине турнирной таблицы. В этом случае главным кандидатом на вакантное место в Погони станет именно Скрипник.
Напомним, украинский специалист возглавил Зарю 1 июля 2019 года. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2022 года.