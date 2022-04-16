Главный тренер Зари Виктор Скрипник может возглавить Погонь, сообщает "ТаТоТаке".

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В чемпионате Польши сейчас троевластие: по 56 очков имеют сразу три команды – Лех, Погонь и Ракув. По информации СМИ, наставник щецинского клуба Коста Руньяич может возглавить Легию – действующий чемпион Польши сейчас прозябает в середине турнирной таблицы. В этом случае главным кандидатом на вакантное место в Погони станет именно Скрипник.

Напомним, украинский специалист возглавил Зарю 1 июля 2019 года. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2022 года.

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