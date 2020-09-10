"Вы посмотрите, что было с Карпатами. Они игры откладывали, потому что у них были инфицированные. Затем эти матчи наслаивались.

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У них уже не было возможности доигрывать, окон не было. По большому счету, если в команде есть 25-30 человек с учетом того, что есть молодежная команда, то можно представить, как доигрывать. Я за то, чтобы мы играли", – сказал Скрипник в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, ранее с подобной инициативой выступил президент Руха Григорий Козловский (поединок львовян против Шахтера перенесли из-за вспышки COVID-19 в команде Ивана Федыка). Кроме Скрипника, подобного мнения придерживается еще ряд тренеров, среди которых Владимир Шаран (Александрия), Остап Маркевич (Мариуполь) и Игорь Климовский (Олимпик).

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