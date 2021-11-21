"Мы всегда плохо начинаем после паузы. Входим в режим, когда две игры в неделю. Конечно, будет разговор, будем делать какие-то выводы. Во втором тайме мяч держали, но когда он держится без моментов...

Скандал с пенальти и неожиданное поражение луганчан в видеообзоре матча Львов – Заря – 2:1

Трудно, когда на первой минуте пропускаешь. Когда играющая от обороны команда выходит вперед, не в один, а в два мяча, то очень сложно психологически.

Была ли команда мыслями уже в Риме? Да какой Рим? Мы каждую игру рыгаем, грубо говоря. Там 6:1, там 3:0, но нам тоже тяжело. Тот период, когда мы играли – сейчас так же тяжело. У каждой команды есть свои проблемы, свои плюсы. Сегодня наши плюсы не сработали, а проблемы сказались", – сказал Скрипник в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче 15-го тура чемпионата Украины Заря неожиданно уступила Львову и опустилась на четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ. Следующий свой матч луганчане проведут в четверг, 25 ноября, на выезде против Ромы в рамках 5-го тура Лиги конференций.

Заря потеряла победную серию, уступив Львову – арбитр украл у луганцев пенальти, но они не наиграли на 3 очка