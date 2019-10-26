toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВЕСТ ХЭМ - ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ - АСТОН ВИЛЛА

Скрипник: Хотел бы, чтобы Заря постоянно играла, как против Ворсклы

22:29 9 Читати українською
Скрипник: Хотел бы, чтобы Заря постоянно играла, как против Ворсклы
Виктор Скрипник / фото: ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями от разгромной победы над Ворсклой (4:0) в матче 12-го тура УПЛ.

16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев
 
Владимир Баенко 56’
16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
56’ Владимир Баенко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев

"Когда выигрываешь 4:0, то кажется, что все было легко. Но, чтобы этого достичь, нужно упорно работать. Игра пошла. В конце, возможно, немного баловались. Результатом доволен, как и формой Богдана Леднева.

Красивый гол Русина в видеообзоре Заря – Ворскла – 4:0

По Богдану Михайличенко, то в эпизоде ​​с пенальти был прямой стык в его колено. Надеемся, ничего серьезного нет. По Назарию Русину могу сказать, что все в порядке.

Я бы хотел, чтобы ребята всегда так играли. Чтобы я чувствовал себя, как сегодня. Была такая встреча в Киеве, когда мы встречались с Олимпиком. Более или менее спокойные матчи. Мы достаточно самокритичны. И хвалим и ругаем игроков. Но за этот матч нужно больше хвалить, чем ругать", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, Заря уничтожила Ворсклу (4:0), а одним из главных героев стал Леднев, записавший в свой актив гол и две голевые передачи.

Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место в УПЛ

blog_ava
Зозуля голом принес Альбасете сенсационную победу над лидером Сегунды – команда украинца вырвалась на второе место
00:21
779
Теги
Богдан Леднев Богдан Леднев Назарий Русин Назарий Русин Заря - Ворскла Ворскла Ворскла Заря Заря Виктор Скрипник Виктор Скрипник
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
35
мин
Ливерпуль
18:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук