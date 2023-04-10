"Определился ли я наконец с оптимальной стартовой одиннадцаткой? Меняешь игрока или нет – всегда есть обстоятельства. Всю неделю ребята работают, там есть единоборства, плохие поля – это все также играет свою роль, когда мы выбираем состав.

"Тренируемся на полях без подогрева": Скрипник пожаловался на условия в Ворскле после победы над Ингульцом

Также смотрим на качества наших конкурентов, когда два игрока на одной позиции... У меня такого нет, что я не меняю победный состав. Если игроки будут знать, что тренер победный состав не меняет, то остальные 15-20 человек вообще не будут тренироваться. Я всегда хочу держать игроков в тонусе, чтобы была здоровая конкуренция и чтобы они прогрессировали.

Я всегда говорю подопечным: "Целую неделю мы работаем, чтобы сдать экзамен". Сдали, отдохнули и начинаем подготовку к следующему экзамену", – сказал Скрипник в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, в 20-м туре Ворскла наконец прервала пятиматчевую безвыигрышную серию, одолев Ингулец (1:0) и занимает в турнирной таблице УПЛ восьмую строчку (23 очка).

Ворскла в родных стенах одолела Ингулец – команда Виктора Скрипника победила впервые за четыре месяца