Скрипник: Динамо Тбилиси не хотело отпускать Иванисеню в Зарю

Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал о деталях перехода полузащитника Дмитрия Иванисени из грузинского Динамо перед началом текущего сезона.

"Я сначала подумал, что Иванисеня – какой-то грузин. А потом оказалось, украинец. Навел справки – играл в Шахтере. В итоге, выбор остановился на нем. Хорошо, что клуб сумел договориться с тбилисским Динамо. Его не хотели отпускать.

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Для меня стало откровением, как он прибавил за 4 месяца. Когда я его смотрел, то знал сильные и слабые стороны. Школа Шахтера есть, но потом была серьезная травма. Он возмужал в тбилисском Динамо. По качествам, которые он показывает на поле, Иванисеня идеально подходит для моей тактики", – сказал Скрипник в программе Профутбол.

Напомним, 25-летний Иванисеня в течение двух лет выступал за Динамо Тбилиси. В чемпионате Грузии он сыграл 52 матча и забил 6 голов. В текущем сезоне УПЛ полузащитник провел 13 матчей и забил 1 гол. В товарищеской игре против Эстонии Иванисеня дебютировал за сборную Украины.

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