"К победе отношусь абсолютно спокойно. Приятно, что работа тренеров профессионально оценивают. Мне и моим близким приятно. Я ассоциирую это с тем, что именно Заря добыла этот титул, не лично я. Это награда за тот проведенный тяжелый, интенсивный, напряженный, но в то же время результативный для всех нас год.

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Я благодарен всем нашим работникам клуба, моим коллегам из тренерского штаба и ребятам, которые целый год пытались для достижения результата. Работали для всех нас. Динамо и Шахтер – законодатели нашей футбольной моды, но приятно, когда побеждает Заря и показывает достойный уровень конкуренции", – поделился Скрипник в комментарии официальному сайту луганчан.

Напомним, тренер Зари опередил в голосовании "Футбольные звезды Украины" наставника Динамо Мирча Луческу и руководителя Десны Александра Рябоконя. Интересно, что в тройку претендентов не попал тренер Шахтера Луиш Каштру.

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