Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал, какой из двух украинских грандов ему больше по душе.

"В футбольном плане мне, возможно, больше импонирует Шахтер, но Динамо нравится больше, потому что их вектор ориентирован на украинский футбол и наших воспитанников.

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Люди, которые играли в позапрошлом году, в прошлом – стали чемпионами. При этом у Динамо не было больших покупок, а была качественная работа тренера. Шахтер подкупает своим бразильским вектором, но он искусственный. А Динамо – это украинское", – сказал Скрипник в программе BurBuzz.

Напомним, после 17-ти туров УПЛ Шахтер и Динамо набрали по 44 очка – "горняки" опережают киевлян в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых мячей.

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