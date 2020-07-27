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Скрипник близок к переходу в СК Днепр-1, – СМИ

27 июля 23:05 - Читати українською
Скрипник близок к переходу в СК Днепр-1, – СМИ
Виктор Скрипник / Фото ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник может возглавить другой клуб УПЛ.

Руководство СК Днепр-1 недовольно работой главного тренера Дмитрия Михайленко и заинтересовано в услугах Виктора Скрипника, сообщает Tribuna.

Скрипник получил серьезное предложение от другого клуба, – Цыганык

По информации источника, боссы днепровского клуба уже контактировали с наставником Зари, и стороны близки к подписанию контракта.

Напомним, в своем дебютном сезоне в УПЛ Скрипник вместе с Зарей финишировал на третьем месте и гарантировал луганчанам путевку в групповой этап Лиги Европы. СК Днепр-1 завершил прошлый розыгрыш чемпионата Украины 7-м.

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Теги
Дмитрий Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1 Заря Заря Виктор Виктор Скрипник
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