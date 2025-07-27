– Контакт с Зарей не терялся, и всегда существовала связь. Я знаю президента, руководство и работников клуба, а они знают меня. В последние годы мы играли друг против друга. Был вопрос: “А может?”. Ответил: “Ну давайте попробуем”. Вот так я снова здесь.

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Это хорошая команда, которой, возможно, несколько не хватает стабильности. Хочется это немного исправить. Хотя имели место очень приличные игры, за что Зарю и любят и называют "Мужиками". Также для меня были памятными годы, которые я провел здесь.

– Можно ли считать, что одним из ключевых факторов, который сделал ваш камбэк реальным, стало снижение влияния на Зарю агента Вадима Шаблия, ведь в первый заход в клуб, кажется, именно недоразумения с ним были причиной дискомфорта?

– Я приглашал в Зарю Дениса Фаворова, Максима Имерекова, Сергея Булецу. Чьи они игроки? Все это футболисты Вадика. Я с ним нормально работал. Что вы всегда придумываете? Были и другие его игроки, которых мы хотели взять, но в другом месте им предложили лучшие условия.

Не вижу чего-то хорошего, если все футболисты команды будут одного агента. Это может сказаться негативно. Когда видно, что игрок хороший и подходит, то мне все равно, чей он. Я работаю с футболистами, а не с агентами, – сказал Скрипник в интервью Українському футболу.

Напомним, 55-летний специалист возглавил Зарю 16 июня 2025 года. Свой первый официальный матч во главе луганчан он сыграет 2 августа против черкасского ЛНЗ.

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