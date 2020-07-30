Скрипник – об отказе российским клубам: Нельзя сказать, что спорт вне политики

"Отказ российским клубам – это совокупность всех факторов. Как бы ты не хотел, нельзя сказать, что спорт вне политики. Он все равно в политике. И не я один принимаю такие решения, и знаю, что это будет вот как-то не то, что неправильно, но как говорил герой одного фильма: "Меня не поймут здесь и плохо примут там". Это то, что пугает и чего не хочется получить.

Скрипник прокомментировал слухи относительно своего ухода из Зари

Топовые клубы – Спартак, Динамо, Вердер – это спортивный вызов, высшая футбольная материя, которую хочется заполучить и ей соответствовать. Вот такое, еще могу как-то сфокусировать, а вот периферия, считаю, это не нужно.

На данный момент я – это Заря. Я не жду ничего. Я не один принимаю решение. У меня есть семья, для которой я живу. У меня есть три человека, которые мной могут командовать – жена и двое детей. Еще раз говорю, мне поступали предложения, я разговаривал, но я принял решение, о котором не жалею", – поделился Скрипник в интервью ТаТоТаке.

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