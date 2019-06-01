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Скрипник – об интересе Зари: Все это лишь слухи

18:11 86 Читати українською
Скрипник – об интересе Зари: Все это лишь слухи
Виктор Скрипник / фото: ФК Вердер

Украинский тренер Виктор Скрипник не подтвердил информацию, что в нем заинтересована Заря.

"У меня ничего не меняется. Я отдыхаю дома со своей семьей. Вот и все дела. О футболе я как-то не очень настроен говорить сейчас.

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Правда ли то, что я могу возглавить Зарю? Вы знаете, столько всего пишут. Мне тоже всегда это интересно читать. Это все слухи. Я не настроен сейчас говорить об этом", – поделился Скрипник в комментарии Tribuna.

Напомним, ранее луганский клуб покинул Юрий Вернидуб, который работал в клубе с 2011 года.

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Добавим, что последним клубом Скрипника была Рига, с которой он отказался продлевать контракт в январе 2019 м.

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Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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