Скрипник – об интересе Зари: Все это лишь слухи

Украинский тренер Виктор Скрипник не подтвердил информацию, что в нем заинтересована Заря.

"У меня ничего не меняется. Я отдыхаю дома со своей семьей. Вот и все дела. О футболе я как-то не очень настроен говорить сейчас.

Вернидуб прокомментировал возможность возглавить Динамо

Правда ли то, что я могу возглавить Зарю? Вы знаете, столько всего пишут. Мне тоже всегда это интересно читать. Это все слухи. Я не настроен сейчас говорить об этом", – поделился Скрипник в комментарии Tribuna.

Напомним, ранее луганский клуб покинул Юрий Вернидуб, который работал в клубе с 2011 года.

Чечер и еще два игрока Зари покинут команду, Тимчик – под вопросом

Добавим, что последним клубом Скрипника была Рига, с которой он отказался продлевать контракт в январе 2019 м.