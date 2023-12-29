"Я очень рад, что мы уходим от, как сказал президент, тьмы. Я очень рад, что мы начали праздновать Рождество, как в Европе, в декабре. Это правильно.

Скрипник назвал неожиданный вектор работы Металлиста 1925 на трансферном рынке: "Возможно, кто-то так и делает"

Я хочу, чтобы наш народ верил и знал, что за нами правда. Что не то, что мы должны победить, а так и будет, потому что за нами правда. В той же Германии это отлично знают, я это вижу. Они будут нас поддерживать.

Я хочу пожелать нашему народу терпения, верить в то, что мы делаем. Всё будет хорошо. Разумеется, пожелаю здоровья. Дай Бог, чтобы война кончилась нашей победой, тогда и футбол вырастет. Вот такие мои пожелания", – цитирует Скрипника клубная пресс-служба Металлиста 1925.

Напомним, 24 февраля 2022. Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, начав активные боевые действия на территории нашей страны.

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