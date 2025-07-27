– В вашу команду на правах аренды из Динамо перешел сын легендарного Олега Саленко – хавбек Роман Саленко. За какие качества вы пригласили его в команду?

– Саленко – хороший мобильный футболист, который умеет играть с мячом и против него. Имеет опыт выступлений на международном уровне и в УПЛ. Также он много времени провел в тренировочном процессе первой команды Динамо. Поэтому для нас это действительно усиление.

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– Также Заря арендовала у Динамо универсала Навина Малыша, который во второй части прошлого сезона зажигал в Ворскле. А что вы разглядели в нем?

– Сейчас наблюдается такая тенденция, что у нас становится мало украинских игроков. Каждого, кто имеет опыт выступлений в УПЛ, все приглашают. Мы так же сделали предложение и рады, что он выбрал Зарю. Это тот игрок, который может играть на разных позициях и принесет нам пользу. Я в этом уверен.

– Еще одним вашим новичком стал экс-капитан Ворсклы защитник Игорь Пердута. Какова логика его приглашения?

– Я его хорошо знаю по Ворскле. Это также наше приобретение и усиление.

– Хотелось бы услышать от вас и пару слов о двух новых легионерах Зари – Руане Оливейре и Андрею Яньиче.

– Руан – молодой полузащитник также хорошего уровня. К сожалению, сейчас он не в пиковой форме. Ему нужно время, чтобы ее набрать. Однако мы имеем терпение. Подождем. Надеюсь, он так же поможет нам развиваться. Яньич – это центральный защитник. У человека хорошие качества. Он умело ведет борьбу. Увеличил наш выбор в центре обороны, что очень полезно для тренировок и игр.

– Все пятеро – это ваши креатуры?

– Я инициировал приглашение троих: Руана, Пердуты и Саленко. Малыш и Яньич – это клубные приобретения, которые были сделаны ранее. Однако они нам очень подходят. Когда я узнал об этих футболистах, то мне они также понравились.

– На сборах с Зарей был и вингер Динамо Дмитрий Кремчанин. Он останется у вас?

– Молодой игрок, который много забил в прошлом сезоне. Мы на него смотрим. Пока он еще у нас. Будем принимать решение до конца трансферного окна.

– Из тех игроков, которые летом покинули команду, на момент вашего назначения де-факто в клубе оставались форвард Владислав Бугай, защитник Игорь Кирюханцев и полузащитник Алексей Хахлев. Имели ли желание сохранить кого-то из них?

– Ребята приняли решение уйти. Чего мне за ними бегать и что-то рассказывать? У каждого своя судьба и карьера. Они так захотели. Заря уже ищет и смотрит на других игроков.

– С Джорданом удалось найти общий язык? В СМИ публиковалась информация, что он не хотел приезжать на сборы, используя это как элемент убеждения клуба в необходимости своей продажи.

– Об этом спросите у тех, кто о таком писал. У нас была договоренность, что он задержится. Бразильцы, которые не бывают дома по полгода и не видят семьи, всегда просят больший отпуск на 7-10 дней. Это нормальная практика. Если есть договоренность, то мы идем на встречу и относимся с пониманием.

Не стоит делать какие-то неподтвержденные выводы. Это наш основной игрок и хороший актив так же и как Мичин. У нас нет оснований с ними расставаться, и они не проявляют такого желания. То, что ими интересуются, свидетельствует о нормальном рабочем процессе в Заре, – сказал Скрипник в интервью Украинскому футболу.

К слову, в первом туре УПЛ сезона 2025/26 Заря встретится с ЛНЗ. Поединок запланирован на 2 августа, начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

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