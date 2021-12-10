Джеррард повертається в Ліверпуль, дербі Мадрида, Моурінью проти Коваленка і співавтора перемоги у ЛЧ: анонс євровікенду
10 дек 3219
|Украина, 18 тур Таблица
|Александрия
|1 : 2
|Шахтер
|Верес
|
0
: 0
|Рух
|Львов
|19:30
|Ворскла
|Англия, 16 тур Таблица
|Манчестер Сити
|1 : 0
|Вулверхэмптон
|Челси
|
0
: 1
|Лидс
|Ливерпуль
|
0
: 0
|Астон Вилла
|Испания, 17 тур Таблица
|Атлетик
|22:00
|Севилья
|Германия, 15 тур Таблица
|Бавария
|
0
: 1
|Майнц
|РБ Лейпциг
|
2
: 0
|Боруссия Менхенгладбах
|Италия, 17 тур Таблица
|Венеция
|19:00
|Ювентус
|Удинезе
|21:45
|Милан
|Франция, 18 тур Таблица
|Реймс
|22:00
|Сент-Этьен
|11.12, 18:00
|Франция 2021/22
|Брест
|
|Монпелье
|11.12, 19:00
|Италия 2021/22
|Венеция
|
|Ювентус
|11.12, 19:30
|Украина 2021/22
|Львов
|
|Ворскла
|11.12, 19:30
|Англия 2021/22
|Норвич
|
|Манчестер Юнайтед
|11.12, 19:30
|Германия 2021/22
|Вольфсбург
|
|Штутгарт
|11.12, 19:30
|Испания 2020/21
|Валенсия
|
|Эльче
|11.12, 21:45
|Италия 2021/22
|Удинезе
|
|Милан
|11.12, 22:00
|Франция 2021/22
|Реймс
|
|Сент-Этьен
|11.12, 22:00
|Испания 2020/21
|Атлетик
|
|Севилья
|12.12, 13:30
|Италия 2021/22
|Торино
|
|Болонья