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  1. Футбол 24: новости футбола - последние футбольные новости всего мира, все о футболе - сайт football24.ua
16:05 6808
Украина

Шахтер оформил камбек в Александрии – решающий гол Мораэса, жуткая травма Рыбалки

16:05 6808
10:12 9200
Испания

Барселона готова массово продавать игроков – у Хави есть только трио неприкасаемых

10:12 9200
10:54 8410
Англия

Лужный выразил желание поработать в АПЛ – экс-наставник Динамо назвал свой главный козырь

10:54 8410
16:48 1630
Англия

Манчестер Сити победил Вулверхэмптон благодаря неоднозначному пенальти – Зинченко провёл хороший матч

16:48 1630
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Юбилей Стерлинга благодаря сомнительному пенальти и глупое удалену в видеообзоре матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон

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Красота от Соломона и большое возвращение Мораеса в видеообзоре матча Александрия – Шахтер – 1:2

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Хименес подставил Вулверхэмптон в матче с Ман Сити, получив две желтые подряд – видео бессмысленного поступка

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Сын Марлоса покинул футбольную академию – отъезд звезды Шахтера из Украины все ближе

10:24 6392

Шедевральный гол воспитанника Баварии в видеообзоре матча Кельн – Аугсбург – 0:2

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Бойко похвастался новой татуировкой с любовью к Динамо

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Деле Алли "засветился" со звездой гламурного реалити-шоу – хавбеку Тоттенхэма приписывали роман с дочерью Гвардиолы

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Динамо и Шахтер вместе обновили скамейки запасных на НСК Олимпийский: есть первые кадры

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Бенфика – Барселона: Яремчук спровоцировал унизительную замену Пике на 33-й минуте

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Прогнозы

11.12, 18:00 Франция 2021/22 Брест
:
Монпелье
11.12, 19:00 Италия 2021/22 Венеция
:
Ювентус
11.12, 19:30 Украина 2021/22 Львов
:
Ворскла
11.12, 19:30 Англия 2021/22 Норвич
:
Манчестер Юнайтед
11.12, 19:30 Германия 2021/22 Вольфсбург
:
Штутгарт
11.12, 19:30 Испания 2020/21 Валенсия
:
Эльче
11.12, 21:45 Италия 2021/22 Удинезе
:
Милан
11.12, 22:00 Франция 2021/22 Реймс
:
Сент-Этьен
11.12, 22:00 Испания 2020/21 Атлетик
:
Севилья
12.12, 13:30 Италия 2021/22 Торино
:
Болонья

Рейтинг прогнозистов

позиция / пользователь бали матчи
1 Ярослава Квятковська 227 12
2 Руслан Василевський 204 9
3 Сергій Мірко 201 10
4 Леонид Стемпень 200 12
5 Вячеслав Мезенцев 199 10
6 Андрій Галуха 195 9
7 Анатолiй Курилех 195 9
8 Раиса Огородник 194 10
9 I Lev 194 10
10 Anatoly Potansky 193 8
Рейтинг указано за последних 7 дней

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