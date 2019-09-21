Скрипник – о ничьей с Мариуполем: Статистика не забивает голов

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал ничью с Мариуполем (0:0) в матче 7 тура УПЛ.

"Эмоционально мы не так вошли в игру, как хотелось бы. Но контролировали матч. Играли. Хорошая статистика. Жаль, что статистика голов не забивает. Реализацию хотелось бы улучшать всегда.

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В тех моментах, в которых мы не забили, хорошо сыграл вратарь. В конце рисковали, выпускали нападающих. И у них были моменты. Хотя мы хотели переломить ход этой монотонной игры. Динамика была, но не такая яркая, как хотелось бы. Она была не такой, как против Шахтёра и Динамо. Всегда хочется улучшения.

Мне хочется иметь нападающего, который из ничего сделает гол или сразу забьёт имеющийся момент. В то же время игроки, которые есть у нас, готовы работать. Они прибавили. Желание есть. Блеск в глазах тоже.

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Но мы играем против соперников, которые нас изучают, смотрят игры, перестраиваются. Они не играли в пять защитников. А сегодня Мариуполь играл так. Я не скажу, что нам трудно играть против такой схемы, но когда оборона массированная, то должно быть качество последнего паса в последней стадии атак. Стараемся всё это улучшать на тренировках", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.