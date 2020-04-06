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Скрипник – о карантине в Заре: На некоторых игроков соседи жалуются

11:26 43 Читати українською
Скрипник – о карантине в Заре: На некоторых игроков соседи жалуются
Виктор Скрипник / фото: Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник считает, что поддерживать форму в оптимальном состоянии во время карантина нет смысла.

"Наши футболисты были на пике формы и вдруг это "обрубилось". Это произошло в середине сезона, в ситуации, когда неясно, что будет дальше. Это конечно напрягает. Ребята туалетную бумагу набивают. На некоторых соседи немного жалуются за то, что слышат удары мяча об пол и об стены. Бывают разные казусы.

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Сейчас как-то усиленно готовиться нет смысла. Ты можешь и бегать, и прыгать, и штангу тягать. Для чего, если ни через неделю, ни через две ты не выйдешь на поле? Мне кажется, что в этой ситуации самое страшное, что ты не знаешь, когда это все прекратится.

Как только позволят работать с мячом и в группе, нам понадобится две-три недели для того, чтобы войти в игровой ритм. А, если бы успели какую товарищескую игру сыграть, было бы вообще замечательно", – сказал Скрипник в эфире ТК Футбол.

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коронавирус Виктор Скрипник Виктор Скрипник Заря Заря
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