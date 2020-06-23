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Скрипник – лучший тренер 27-го тура УПЛ

13:44 - Читати українською
Скрипник – лучший тренер 27-го тура УПЛ
Виктор Скрипник / ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник признан лучшим в 27-м туре чемпионата Украины.

90+8’ Денис Фаворов
 
Владислав Кочергин 6’
Богдан Михайличенко 55’
Евгений Чеберко 90+7’
6’ Владислав Кочергин
55’ Богдан Михайличенко
90+7’ Евгений Чеберко
90+8’ Денис Фаворов

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщило, что Виктор Скрипник стал лучшим тренером 27-го тура украинской Премьер-лиги. Специалист получил средний балл 4,6.

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Напомним, Заря в сверхпринципиальной дуэли одолела одного из своих конкурентов на серебро чемпионата – черниговскую Десну – со счетом 2:1 и закрепилась на третьей строчке. От второго места, которое занимает Динамо, подопечных Скрипника отделяет три пункта.

Следующим соперником луганского клуба станет новоиспеченный чемпион Украины – донецкий Шахтер. Встреча состоится в субботу, 27 июня, в 19:30.

Заря на выезде уверенно победила Десну в битве за третье место – луганчане догнали Динамо в таблице

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УПЛ Заря Заря Виктор Виктор Скрипник Десна - Заря
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