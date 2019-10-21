Скрипник – лучший тренер 11 тура УПЛ

Главный тренер Зари Виктор Скрипник признан лучшим в 11-м туре Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Отметим, что Заря в отчетном туре одержала волевую победу над Десной – 2:1. Команда Скрипника сумела переломить ход матча в свою пользу после перерыва, когда наставник выпустил на поле Назария Русина и Богдана Леднева.

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Напомним, после 11 туров Заря идет в группе претендентов на еврокубки – в активе команды Скрипника 19 очков и 5 место в турнирной таблице УПЛ.

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