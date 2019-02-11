Скоулз возглавил Олдхэм – он болеет за него с детства

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз приступил к самостоятельной тренерской работе. "Рыжий принц" возглавил клуб 4-го дивизиона Олдхэм.

44-летний экс-игрок сборной Англии приступил к работе с "Латикс", сообщает официальный сайт клуба.

Абрамович может уволить Сарри, Дзола станет исполняющим обязанности, – СМИ

Скоулз подписал контракт на 1,5 года, до лета 2020-го. Его помощником будет экс-тренер Олдхэма Майк Прист. К слову, Олдхэм – любимый клуб детства Скоулза и он продолжал следить за играми клуба даже в период выступлений за Манчестер Юнайтед.

Отметим, что Пол Скоулз всю 20-летнюю профессиональную карьеру провел в МЮ и завоевал в составе манкунианцев 25 трофеев. В 2015 году он временно исполнял обязанности главного тренера полулюбительского Солфорд Сити. Олдхэм пока идет на 14-й строчке в Лиге 2 и отстает от зоны плей-офф на 9 очков.

Зидан, Моуринью, Венгер и другие самые громкие тренерские отставки 2018 года