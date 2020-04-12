Скоулз сожалеет о слишком раннем завершении выступлений в сборной Англии

Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз рассказал об обстоятельствах завершения своей карьеры в национальной сборной.

"В то время у меня была молодая семья, и я ехал в сборную на 10 дней, иногда на шесть недель летом, и мне это не нравилось. Было много шума из-за того, что Свен-Ёран Эрикссон ставил меня слева в полузащите, но это никогда не было проблемой.

Скоулз объяснил, почему не покинул Манчестер Юнайтед, несмотря на интерес со стороны других грандов

Моя форма за последние 20 или 30 матчей в сборной не была достаточно хорошей, Лэмпард и Джеррард были игроками высочайшего класса, которые и выходили в центре. Я был слева, но я часто и успешно играл там за Юнайтед, забил несколько голов, поэтому я покинул Англию не по этой причине. Это был просто личный выбор.

Я жалею, что покинул сборную так скоро. Я вернулся в Юнайтед, и мой футбол изменился. Я был игроком, который должен был постоянно забивать за Англию, именно по этому меня оценивали", – рассказал Скоулз в интервью ВВС.

Напомним, экс-хавбек Манчестер Юнайтед провел за сборную 66 матчей, в которых отметился 14 голами. Свой последний матч в составе "трех львов" он сыграл в 2004 году, когда ему не исполнилось и 30-ти.

Золоті 80-ті: літак з його командою розбився, а він вижив, перший українець у Серії А і ще 28 фото "старої школи"