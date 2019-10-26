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Скоулз раскритиковал Манчестер Юнайтед за отсутствие четкого рисунка игры

06:00 6 Читати українською
Скоулз раскритиковал Манчестер Юнайтед за отсутствие четкого рисунка игры
Пол Скоулз / Getty Images

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Пол Скоулз крайне разочарован текущим уровнем команды Уле Гуннара Сульшера.

 
Антони Марсьяль 43’
43’ Антони Марсьяль

"Мне кажется, что после матча с Ливерпулем было слишком много положительных отзывов в их адрес.

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И вот игра с Партизаном – все очень похоже на то, что мы видели на старте сезона. Манчестер Юнайтед как команда незнакомцев, они словно никогда не играли друг с другом. Нет связи между полузащитой и нападающими. Временами их передачи были просто ужасными", – цитирует Скоулза Goal.

К слову, победа над Партизаном стала для Манчестер Юнайтед первой за последние пять матчей во всех турнирах.

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